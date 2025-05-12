Памятный забег «Факел Победы» прошел в Солнечногорске

Забег по набережной озера Сенеж посвятили сохранению исторической памяти и чествованию подвига героев. В мероприятии приняли участие спортсмены, активные жители и молодежь.

Участники с флагами Российской Федерации и знаменами в руках преодолели дистанцию в пять километров от дома культуры «Выстрел» до маяка и обратно.

«Это не просто спортивное событие, это дань уважения нашей истории, возможность для молодежи прикоснуться к великому подвигу нашего народа и почувствовать себя частью единого целого. Инициативы, подобные проекту „Успех в единстве поколений“, помогают нам воспитывать настоящих патриотов, знающих и чтящих свои корни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.