Памятный забег «Факел Победы» прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Забег по набережной озера Сенеж посвятили сохранению исторической памяти и чествованию подвига героев. В мероприятии приняли участие спортсмены, активные жители и молодежь.

Участники с флагами Российской Федерации и знаменами в руках преодолели дистанцию в пять километров от дома культуры «Выстрел» до маяка и обратно.

«Это не просто спортивное событие, это дань уважения нашей истории, возможность для молодежи прикоснуться к великому подвигу нашего народа и почувствовать себя частью единого целого. Инициативы, подобные проекту „Успех в единстве поколений“, помогают нам воспитывать настоящих патриотов, знающих и чтящих свои корни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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После завершения забега участники возложили цветы к мемориалу «Вечная слава Выстреловцам, павшим в боях за Родину».

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