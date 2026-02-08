Памятный вечер в честь Героя Советского Союза прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Мероприятие состоялось 5 февраля в Сходненской детской школе искусств и объединило жителей округа разных возрастов. Гостям прочитали лекцию о героической истории Александра Матросова.

Участникам вечера рассказали о жизни и подвиге мужчины. Во время боя за деревню Чернушки Псковской области он закрыл собой амбразуру пулеметной точки противника, что помогло выполнить боевую задачу. Важность этого поступка подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Он отметил, что Матросов был почти ровесником многих сегодняшних подростков, и понимание этого помогает глубже осознать его выбор и вызывает уважение к эпохе.

Памятный вечер сопровождали стихи и инструментальные номера в исполнении воспитанников школы. Звучали произведения военных лет и современные трактовки фронтовой поэзии.

Муниципальный депутат Алексей Федоров добавил, что подвиг Матросова остается нравственным ориентиром для молодежи, помогая по-новому взглянуть на понятия долга и выбора.

В завершение организаторы напомнили о системной работе по патриотическому воспитанию в округе. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в Химках регулярно проводят мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия.