Памятный вечер об истории блокады Ленинграда провели в Химках

Мероприятие позволило его гостям глубоко погрузиться в суровые реалии военного времени и историю легендарной ледовой трассы. Кульминацией вечера стал мастер-класс по созданию бумажных ласточек, являвшихся в блокаду символом надежды.

Участники встречи узнали о том, как создавалась «Дорога жизни», с какими испытаниями сталкивались ее герои и почему эта магистраль превратилась в символ стойкости.

«„Дорога жизни“ — это не просто путь через лед и снег, а символ несгибаемой силы народа, который даже в самые темные времена находил свет надежды. Сегодня, отдавая дань памяти, мы вновь убеждаемся, что мужество и единство способны преодолеть любые преграды», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Заключительной частью программы стал урок по складыванию фигурок ласточек из бумаги. Эти птицы в период блокады Ленинграда олицетворяли веру в хорошие вести и скорое освобождение.

«События тех лет напоминают нам: стойкость, вера и взаимопомощь — ценности, которые и сегодня служат фундаментом нашего общества. Почитая историю, мы укрепляем связь поколений и бережем то, что досталось нам такой высокой ценой», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, добавила, что подобные патриотические события стали доступны для широкой аудитории жителей города.