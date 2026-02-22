Памятный вечер ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

Мероприятие состоялось 20 февраля в дошкольном отделении гимназии № 23. Гостями стали воспитанники, их родители, педагоги и депутат округа Руслан Шаипов.

Для участников организовали познавательную лекцию об истории праздника и его значении для каждой семьи. Кульминацией вечера стало выступление воспитанников — ребята представили творческие постановки.

Руслан Шаипов отметил символичность того, что мероприятие прошло в детском саду. По его словам, именно через сердца детей закладываются главные ценности: любовь к Родине, уважение к старшим и гордость за свою страну.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что в дошкольном возрасте формируются основы личности, а такие встречи через творчество прививают детям уважение к истории и героям.

В округе системно занимаются патриотическим воспитанием: регулярно проходят уроки мужества, культурные встречи и памятные акции, приуроченные к датам воинской славы.