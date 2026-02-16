Памятный вечер ко Дню воинов-интернационалистов прошел в Воскресенске

Мероприятие «В сердцах поколений» состоялось 15 февраля в доме культуры «Красный горняк». Оно было посвящено памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ведущие напомнили гостям о ключевых событиях Афганской войны, подчеркнув мужество и героизм советских воинов, которые с честью прошли через суровые испытания.

С приветственным словом к ветеранам обратились председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и участник боевых действий в Афганистане, член местного отделения «Боевого братства» Игорь Молодецкий. Они отметили важность сохранения исторической памяти и воспитания молодежи на примерах старшего поколения.

Присутствующие почтили минутой молчания земляков, не вернувшихся с полей сражений. Для гостей выступили творческие коллективы и солисты, в том числе Игорь Молодецкий, Светлана Титова, Алексей Шамин и Марина Шамина.

Организаторы и участники встречи выразили признательность воинам-интернационалистам и ветеранам всех вооруженных конфликтов, пожелав им здоровья, мира и благополучия.