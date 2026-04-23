Памятный вечер ко дню окончания битвы за Москву провели в Химках

В спортивном комплексе «Юность» в Сходне 20 апреля прошел памятный вечер, приуроченный к завершению битвы за Москву в годы Великой Отечественной войны. Участникам рассказали о боях на подмосковных рубежах и событиях, разворачивавшихся неподалеку от современных районов Химок.

Важность этого события отметили на встрече.

«Битва за Москву — рубеж, который определил ход всей войны. Для химчан данное сражение особенно значимо. Именно в нашем городе проходила линия фронта, работали госпитали и жили люди, которые каждый день совершали подвиг. Наша задача — передать эту память дальше», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, насколько важны такие вечера для всего округа: «Каждый район Химок хранит свою военную историю. Сходня, Фирсановка, Новые Химки — везде есть памятные точки. Наша обязанность — рассказывать о них и детям, и взрослым».

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что именно подобные встречи помогают молодежи искренне заинтересоваться прошлым своей страны. Программа будет продолжена во всех микрорайонах Химок.