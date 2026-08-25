Памятный вечер к 122-летию маршала Сергея Бирюзова прошел в Химках

В доме культуры «Фирсановка» прошел памятный вечер, посвященный Дню офицера России и 122-летию со дня рождения маршала Сергея Бирюзова. Участники мероприятия обсудили биографию военачальника и историю офицерских традиций.

Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Гостям рассказали о ключевых этапах жизни Сергея Бирюзова, его командовании соединениями на разных фронтах и участии в операциях по освобождению Крыма и Севастополя.

«Для меня в этой встрече важно, что мы говорим не только о военной карьере Сергея Бирюзова. Через его биографию вспоминаем целое поколение офицеров, для которых служба была личной ответственностью перед страной. Именно такие истории хочется сохранять и передавать дальше», — отметила Олеся Климачева.

Историческую часть программы дополнил спикер Валерий Юдин. Он рассказал об изменениях в системе офицерских званий в России, а также представил элементы военной формы, знаки различия и предметы атрибутики из личной коллекции.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил важность просветительских проектов, посвященных истории страны. По его словам, такие встречи помогают сохранять память о выдающихся военачальниках и поддерживать интерес к традициям военной службы среди новых поколений.