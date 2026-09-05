1 сентября в Центральной городской библиотеке Химок состоялся творческий вечер, посвященный дню рождения выдающегося инженера, академика Владимира Григорьевича Шухова. Мероприятие, организованное картинной галереей имени С. Н. Горшина, объединило читателей, краеведов и молодежь округа для обсуждения вклада ученого в развитие отечественной науки и техники.

Владимир Шухов — создатель сетчатых конструкций и гиперболоидных башен, которые стали символом инженерного гения России. Его проекты, включая мосты, маяки и уникальные перекрытия, реализованы от Москвы до Нижнего Новгорода и других регионов страны. Инженерные решения Шухова служили людям разных национальностей, объединяя земли единым технологическим и культурным замыслом.

С приветственным словом к гостям обратилась муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская. Она подчеркнула: «Владимир Шухов — это уникальный пример того, как технический гений становится высокой эстетикой. Его сетчатые конструкции и гиперболоидные башни — это настоящая музыка в металле. Для нас важно показать химчанам, что созидательная мощь России всегда строилась на таланте таких людей, которые умели видеть красоту даже в математическом расчете».

Участники вечера узнали, что мир и согласие на огромных просторах страны во все времена строились не только словом, но и железом, стеклом и инновационной мыслью, делая регионы частью единого хозяйственного пространства. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил: «Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают суверенитет Родины, мы особенно остро осознаем: сила России — в ее единстве и созидательном потенциале. Мы обязаны помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении на примерах великих соотечественников».

Творческий вечер в библиотеке стал частью системной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее ключевая цель — объединение химчан всех возрастов вокруг любви к России и своему городу, а также сохранение исторической памяти о выдающихся деятелях, внесших вклад в развитие страны.