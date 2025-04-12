Памятный митинг в честь Дня космонавтики прошел в Коломне

В Коломне, у памятника «Покорителям космоса», состоялось традиционное мероприятие, посвященное памяти первых исследователей космоса. Митинг был организован молодежным центром «Горизонт» и собрал представителей депутатского корпуса, общественных организаций, ветеранов, юнармейцев, добровольцев движения «Движение Первых» и студентов.

12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю человечества как день, когда человек впервые покорил космос. Именно в этот день, 64 года назад, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» совершил первый орбитальный полет вокруг Земли. Полет длился всего 108 минут, но стал поворотным моментом в истории науки и открыл новую эру в освоении космического пространства. Имя Гагарина навсегда осталось символом мужества и прогресса.

Участники почтили память героев, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой космической программы. Это событие стало выражением благодарности и уважения к достижениям советских космонавтов.

С праздником жителей Коломны поздравил глава округа Александр Гречищев. Он отметил, что Россия всегда была страной великих достижений в науке, технике, культуре и спорте, и сейчас соотечественники продолжают удивлять мир своими талантами и успехами.