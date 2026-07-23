Памятный митинг ко Дню защитников неба Москвы прошел в Солнечногорске

Почтить память защитников столицы пришли представители администрации, депутаты, активисты и сторонники партии «Единая Россия», ветераны боевых действий, члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, юнармейцы, молодогвардейцы и жители округа.



В мероприятии приняли участие член правления солнечногорского отделения общественной организации «Боевое Братство» Владимир Хромов, замглавы Эдуард Машковцев, руководитель фракции Единая Россия в Совете депутатов Ольга Гончар, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Воробьев, председатель Совета ветеранов округа Геннадий Ефимов и другие.



«В рамках партийного проекта „Историческая память“ мы с членами и сторонниками партии поддерживаем нашу общую ценность — нашу историю, которую должны передать поколениям. Мы всегда будем оглядываться на наших защитников, которые ценой своей жизни остановили наступление на Москву и приблизили Победу», — сказала Ольга Гончар.



Экипаж Пе-3, которому посвящен мемориал, участвовал в обороне столицы. В его составе служили командир истребителя старший лейтенант Андрей Васильевич Любивый и старший лейтенант Павел Кузьмич Чубарь. Их самолет был подбит из зенитного оружия 27 ноября 1941 года во время выполнения боевой задачи.



«Мы чтим память наших героев, членов экипажа боевого судна, которое остановило страшную атаку фашистов в начале Великой Отечественной войны. Это люди, которые внесли огромный вклад, но, к сожалению, не увидели Дня Победы. И сегодня мы проживаем такое непростое время, когда вырастает целое поколение новых героев. И мы передаем эту нить истории от одного поколения следующему», — подчеркнул Александр Зарубин.



День защитников неба Москвы ежегодно отмечается 22 июля. Именно в ночь с 21 на 22 июля 1941 года столица пережила первый массированный авианалет. Тогда советские летчики сбили 22 вражеских самолета, 12 из них — истребители.