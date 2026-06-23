В деревне Мышецкое в городском округе Химки состоялся памятный митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Жители и представители общественных организаций почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся пришли к памятнику и местам захоронений, чтобы вспомнить начало Великой Отечественной войны и ее жертв. Участие в акции приняли местные жители, молодежь и активисты общественных объединений. Люди возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Представители общественных организаций подчеркнули значение сохранения исторической памяти. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная обратилась к участникам.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто отдал свои жизни за нашу свободу. День памяти и скорби — это напоминание о том, какой ценой была завоевана Победа. Мы обязаны сохранить эту память и передать ее детям и внукам. Вечная слава героям!» — сказала Екатерина Калюжная.

После минуты молчания участники возложили цветы к мемориалу и воинским захоронениям. Атмосфера была сдержанной, люди вспоминали погибших и говорили о важности сохранения исторической памяти.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук отметил роль подобных встреч в воспитании молодежи. По его словам, такие события помогают укреплять связь поколений и сохранять понимание исторических событий.

«Подобные акции сплачивают людей общей памятью и помогают молодому поколению осознать трагические страницы истории, не позволив забыть подвиг тех, кто сражался за мирное небо», — подчеркнул он.