Памятный митинг к годовщине подвига героев-панфиловцев прошел в Волоколамске

Память бойцов, которые в ноябре 1941 года обороняли рубежи у разъезда Дубосеково, почтили в Волоколамске. Мероприятия провели на мемориале 28-ми героев-панфиловцев и на братском захоронении в деревне Нелидово.

Участниками памятного митинга стали активные жители округа, а также представители посольств Казахстана и Кыргызстана, администрации Волоколамского муниципального округа, местных патриотических клубов, сторонники партии «Единая Россия». Они возложили цветы на братском захоронении в Нелидове.

Отметим, что 84 года назад бойцы 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова целый день сдерживали наступление противника. Немцы потеряли танки и около 100 солдат, а затем отступили.

В бою погибло более 100 советских военнослужащих. 28 участникам этого сражения присвоили звание Героя Советского Союза.