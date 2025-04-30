Памятный митинг к 80-летию Победы прошел в Можайске

Мероприятие к годовщине Великой Отечественной войны прошло в селе Борисово. У мемориального комплекса «Расстрельная яма» провели митинг памяти.

Участниками стали генерал-майор юстиции, руководитель военного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по ракетным войскам стратегического назначения Иван Антонов, заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова.

Также на митинге присутствовали ветеран боевых действий и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Александр Князев, заведующая Борисовским территориальным отделением Алла Муратова, ученики местной школы, жители и военнослужащие.

«Этот мемориальный комплекс напоминает нам о ценности мира, человеческой жизни и необходимости сохранять историческую правду. Сегодня сюда пришли десятки людей, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Важно, чтобы наше подрастающее поколение помнило уроки прошлого и стремилось строить будущее, основанное на доброте и взаимном уважении», — отметила Мария Азаренкова.