Памятный концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Химках
В Химках отметили годовщину освобождения Ленинграда от блокады. В Центральной детской школе искусств состоялся концерт «Дорога жизни».
Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика» и сводный хор школы исполнили музыкальные произведения военных лет.
«Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это нравственный ориентир для всех нас. Мы обязаны передавать эту память молодежи», — сказала директор школы, депутат Инна Монастырская.
Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что такие выступления показывают связь поколений.
«Наша молодежь растет достойными наследниками победителей», — добавил он.
В Химках регулярно проходят встречи, уроки мужества и творческие акции, которые объединяют жителей разных возрастов.