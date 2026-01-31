Памятный концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Химках

В Химках отметили годовщину освобождения Ленинграда от блокады. В Центральной детской школе искусств состоялся концерт «Дорога жизни».

Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика» и сводный хор школы исполнили музыкальные произведения военных лет.

«Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это нравственный ориентир для всех нас. Мы обязаны передавать эту память молодежи», — сказала директор школы, депутат Инна Монастырская.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что такие выступления показывают связь поколений.

«Наша молодежь растет достойными наследниками победителей», — добавил он.

В Химках регулярно проходят встречи, уроки мужества и творческие акции, которые объединяют жителей разных возрастов.