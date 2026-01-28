Памятный концерт ко Дню освобождения Уваровки прошел в Можайском округе

25 января в поселке состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам». В нем приняли участие местные творческие коллективы и профессиональные артисты.

В населенном пункте воинской доблести Уваровка отметили 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Концерт, прошедший в местном Доме культуры, открылся минутой молчания в память о павших защитниках.

Со сцены звучали стихи и воспоминания о тяжелых месяцах оккупации, а также о подвиге бойцов 19-й стрелковой дивизии, которые освободили поселок. Ведущие напомнили, что на фронт в те годы были призваны более 15 тысяч жителей Можайского и Уваровского районов.

В праздничной программе выступили творческие коллективы поселка: вокальные группы «Унисон», «Класс» и «Непоседы», хор «Надежда», ансамбль «Заманиха», а также хореографические коллективы «За гранью», «РостОК», «Карусель», «Территория танца» и «Грильяж».

Особыми гостями стали выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Мария Арсланова, исполнившая известные песни военных лет, и военный оркестр Краснознаменной воинской части 12 главного управления Министерства обороны России под руководством старшего лейтенанта Артема Ляна.

Концерт, ставший данью памяти поколению победителей, завершился общей песней «Поклонимся великим тем годам» в исполнении сводного хора.