Памятный камень в честь военного училища установили в Одинцове
Памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени Владимира Ленина установили на Аллее Памяти в парке «Патриот». Церемония состоялась в день 108-й годовщины с момента образования учебного заведения.
Мероприятие объединило представителей Министерства обороны России, ветеранов вооруженных сил, выпускников разных лет и членов их семей.
Новый памятный объект стал частью Аллеи Памяти, посвященной военным учебным заведениям СССР. Ташкентское училище являлось одним из старейших военных образовательных учреждений советского периода. Оно подготовило почти 100 тысяч командиров, многие из которых продолжили службу в вооруженных силах. Выпускниками стали около 70 Героев Советского Союза и четыре полных кавалера ордена Славы.
Дата церемонии совпала с годовым праздником училища, который отмечается 12 июля. Установленный памятный камень станет частью исторической композиции парка.