Монумент великим флотоводцам России установили в Балашихе

Состоялось торжественное открытие памятных монументов основателям и бывшим главнокомандующим российского военно-морского флота. На мероприятии присутствовали депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, представители русской православной церкви, ученики гимназии и жители микрорайона.

Монументы были установлены у памятника Морякам Великой России на улице Морской. Проект реализован при поддержке русской православной церкви, а владыка Николай активно поддерживал идею, что стало важным шагом в сохранении исторической памяти.

Всего было установлено шесть монументов, посвященных знаковым личностям военно-морского флота, включая адмиралов Сергея Горшкова, Степана Макарова, Николая Кузнецова, Павла Нахимова, Федора Ушакова и императора Петра I. Монументы выполнены из цельного гранита, а отливка — из натуральной бронзы. Создание монументов стало возможным благодаря участию всероссийской организации «Боевое братство».

«Мы долго обсуждали, где их установить, и выбрали это место. Изображения на монументах были тщательно отобраны из обширного списка, и мы остановились на этих шести фамилиях», — сказал вице-президент ассоциации группы «Вымпел» Сергей Яковлев.

Почетное право открыть барельефы было предоставлено ученикам гимназии № 9 имени С. Г. Горшкова. Завершением мероприятия стало возложение цветов к монументам, что стало символом уважения и памяти о великих личностях военно-морского флота России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».