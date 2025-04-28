Памятные таблички установили на домах ветеранов ВОВ в Богородском округе

Инициатива реализуется в преддверии 80-й годовщины Великой Победы и в рамках Года защитника Отечества. Памятные таблички монтировали сотрудники управляющих компаний при координации администрации округа.

Четыре участника Великой Отечественной войны проживают в Богородском округе. Именные таблички установили на стенах многоквартирных домов, где проживают Алексей Панкратов, Иван Щепа, Людмила Немцова и Клавдия Артамошкина.

Таблички будут напоминать о подвиге воинов. Каждый житель округа сможет узнать о вкладе своих соседей в защиту Родины.

Алексей Панкратов в 16 лет вступил в партизанский отряд. Принимал активное участие во взрыве железнодорожного моста. Этот мост охраняли 400 немцев. Участвовал в боевых действиях Брянской губернии. Получил орден Великой Отечественной войны и 16 медалей.

Гвардии старший сержант Иван Щепа воевал на Калининском, Центральном и Третьем Белорусском фронтах. Во время Смоленской операции был ранен и эвакуирован в тыл. Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». и еще множеством других наград.

Людмила Немцова ушла на фронт будучи молодой девушкой — в возрасте 18 лет. В военкомате она получила направление в 21-й отдельный запасной полк связи в Ульяновске. Прошла курсы подготовки радистов и была направлена в роту связи штурмовой авиационной дивизии. Прошла всю войну, была на многих фронтах: защищала Сталинград, Керчь, Севастополь, освобождала Тамань, Кавказ, Северодвинск, Ригу. Отважная радистка награждена медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени.

Клавдия Артамошкина в 18 лет ушла на фронт добровольцем, начала свою службу в декабре 1942 года, пройдя военную подготовку. После освобождения Смоленска в 1943 году она была призвана на фронт и вернулась домой только в 1945-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

После войны более 40 лет проработала контролером Центральной измерительной лаборатории на Ногинском заводе топливной аппаратуры.