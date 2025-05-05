Памятные таблички на домах ветеранов начали устанавливать в Одинцове

Памятные таблички на фасадах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, начали устанавливать в Одинцовском округе. Всего к празднику 80-летия Победы смонтируют 15 таких табличек.

Сразу две памятные таблички установили на фасаде дома № 18 по бульвару Любы Новоселовой. Здесь проживают ветераны Константин Сергеевич Федотов и Вениамин Григорьевич Гаршин.

Константин Федотов родился 22 марта 1926 года в Горьковской области. Юношу мобилизовали осенью 1943 года и отправили на Второй Белорусский фронт. Константин принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, дошел до Эльбы, стал участником первого в истории Парада Победы. Ветеран награжден многочисленными орденами, знаками и медалями, а также является почетным жителем Одинцовского округа.

Вениамин Гаршин родился 3 августа 1925 года в Самарской области. После мобилизации, в октябре 1944, его направили на Первый Белорусский фронт в войсковую разведку стрелковой дивизии. Вениамин участвовал в Висло-Одерской операции, освобождал Варшаву и брал Берлин. Завершил Великую Отечественную войну в звании капитана.