Памятные скамейки установят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» посетители смогут установить памятные скамейки в мемориальной зоне усадьбы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Скамейки будут двухметровыми, изготовленными по историческому образцу.

На объектах можно разместить таблички, посвященные важным датам или людям. Право на надпись жители региона получат при оплате стоимости скамейки, которая будет установлена в мемориальной зоне музея.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что в начале лета возникла нехватка парковой мебели. В результате было установлено около 13 новых скамеек и 20 шезлонгов. Идея именных скамеек получила отклик у подписчиков в социальных сетях, и за первый час поступили заказы на три объекта.

По мнению директора, такие скамейки делают пребывание в музее более приятным и реже подвергаются вандализму.

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