Памятные мероприятия в День ветеранов боевых действий прошли в Химках

В Химках в честь Дня ветеранов боевых действий состоялись торжественные церемонии возложения цветов. Мероприятия прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» и в деревне Большаково.

«Пока мы помним имена и подвиги — мы едины. Эти встречи нужны для того, чтобы дети видели живой пример силы и мужества», — сообщил Владислав Мирзонов.

У мемориала в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» собрались ветераны, школьники и жители округа. С приветственными словами выступили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В деревне Большаково у мемориала «Братская могила советских воинов» также прошла церемония возложения цветов. Жители Химок почтили память погибших, выразили благодарность ветеранам и вспомнили значимые страницы истории. С речью перед собравшимися выступил депутат Химок Алексей Федоров.

«Это место напоминает, какой ценой достается мир. Здесь формируется уважение к истории», — сказал Алексей Федоров.

Обе акции прошли в рамках окружной патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на поддержку ветеранов, воспитание уважения к их подвигу и укрепление связи между разными поколениями.