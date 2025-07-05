Памятные мероприятия в День ветеранов боевых действий прошли в Химках

В Химках в честь Дня ветеранов боевых действий состоялись торжественные церемонии возложения цветов. Мероприятия прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» и в деревне Большаково.
У мемориала в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» собрались ветераны, школьники и жители округа. С приветственными словами выступили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Пока мы помним имена и подвиги — мы едины. Эти встречи нужны для того, чтобы дети видели живой пример силы и мужества», — сообщил Владислав Мирзонов.
В деревне Большаково у мемориала «Братская могила советских воинов» также прошла церемония возложения цветов. Жители Химок почтили память погибших, выразили благодарность ветеранам и вспомнили значимые страницы истории. С речью перед собравшимися выступил депутат Химок Алексей Федоров.
«Это место напоминает, какой ценой достается мир. Здесь формируется уважение к истории», — сказал Алексей Федоров.
Обе акции прошли в рамках окружной патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на поддержку ветеранов, воспитание уважения к их подвигу и укрепление связи между разными поколениями.
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