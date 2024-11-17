Памятные мероприятия в честь подвига панфиловцев пройдут в Волоколамске

Одна из важнейших дат в истории нашей страны 16 ноября. В этот день 83 года назад, в ходе обороны Москвы от фашистских захватчиков, 28 бойцов дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг у разъезда Дубосеково, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление врага.

В память о героизме этих солдат в Волоколамском округе пройдет серия памятных акций. Так, 18 ноября в 12:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное подвигу 11 Героев-саперов на 114 километре Волоколамского шоссе на мемориале «Взрыв», а 23 ноября в 11:00 на территории Поклонного креста кубанским казакам в деревне Федюково на состоится патриотическая акция.

Все желающие смогут присоединиться к памятным мероприятиям и почтить память Героев, отдавших свою жизнь за мир для будущих поколений. Возрастные ограничения: 12+.

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