Памятные мероприятия пройдут в Раменском округе

Мероприятия, посвященные 84-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции и 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана пройдут в округе 7 февраля. В этот день состоится панихида по погибшим воинам в Троицком храме, торжественный митинг на площади Победы и торжественный концерт во дворце культуры имени Воровского.

Раменский округ не случайно называли колыбелью воздушно-десантных войск: именно там во время Великой Отечественной войны были сформированы шесть воздушно-десантных соединений. Именно с аэродрома «Раменское» в 1942 году для участия в Вяземской воздушно-десантной операции осуществлялось десантирование четвертого воздушно-десантного корпуса под командованием генерал-майора Левашова. А с войны в Афганистане не вернулись 12 жителей.

Памятные мероприятия стали традиционными. Запланированы митинг у Вечного огня, возложение цветов к монументу «Родина-мать», показ военной техники и вооружения, торжественный концерт с выступлением ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России.