Памятные мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда прошли в Лобне

Акции, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда, были направлены на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. В мероприятиях приняли участие ученики школ городского округа.

В лицее под руководством учителя Елены Турецкой была организована выставка рисунков школьников «Блокадный Ленинград. Страницы Памяти», отражающая трагические и героические страницы истории.

Ребята из отряда юных инспекторов движения «Пешеход» школы № 8 под руководством педагога Оксаны Тищенко создали символичные поделки — «Блокадных ласточек», которые во время войны были знаком надежды на получение весточки с большой земли. В школе также провели тематические беседы о 872-дневной осаде Ленинграда.

В памятных мероприятиях в рамках всероссийской акции памяти «Блокада Ленинграда. Дорога жизни» также приняли участие отряд ЮИД «Перекресток 3Д» лицея «Авиатика» и младшие школьники из отряда ЮИД «Зебра» школы № 10.