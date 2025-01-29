Памятные мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда прошли в Химках

Памятные мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда организовали в школе № 20 и физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Собравшимся рассказали о трагических событиях и судьбе Тани Савичевой.

Концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда, прошел в школе № 20. Учащиеся вспомнили о героизме советских солдат и мирных граждан, а также подготовили творческие патриотические номера.

«Проведение таких мероприятий играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Они помогают формировать у детей чувство гордости за свою страну и глубокое уважение к историческому наследию», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» поучаствовали в памятной беседе. Им рассказали историю освобождения города и разгрома немецкой армии.

Мероприятия стали частью масштабной общественной программы. Ее цель — сохранить наследие предков и передать память подрастающему поколению. Так, в Химках ежедневно организуют патриотические концерты, семинары, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.