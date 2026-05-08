Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в Раменском

«Единая Россия» организовала десятки акций в честь сохранения исторической правды и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне в Раменском округе. Представители партии лично поздравляли ветеранов.

Секретарь партии «Единая Россия» Эдуард Малышев побывал в гостях у ветерана Марии Прокофьевной Заблоцкой. В преддверии Великого праздника женщине исполнилось 103 года.

«Она ушла на фронт после школы, она прибавила себе год, чтобы ее взяли в армию», — рассказала внучка ветерана Ольга.



Депутаты Единой России и администрация Раменского округа в преддверии Дня Победы увековечили память ветерана.На здании Раменской городской прокуратуры открыли памятную мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Владимиру Васильевичу Кузнецову.Среди почетных гостей были родственники героя и прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Акция «Георгиевская лента» также прошла при поддержке партии. Молодогвардейцы и волонтеры молодежного центра раздали прохожим на площади Победы памятные символы воинской славы России. К празднику Георгиевскую ленточку получил каждый житель округа.

Памятные мероприятия, приуроченные к 9 маю, Единая Россия провела и в онлайн форматах. В интернете запустили флешмоб «Мой герой», где каждый желающий сможет разместить фото на аватарке и рассказать в соцсетях о родственниках-участвовавших в Великой Отечественной войне.

