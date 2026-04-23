Памятные мероприятия к годовщине аварии в Чернобыле пройдут в Чехове

26 апреля исполнится 40 лет со дня катастрофы на четвертом энергоблоке атомной электростанции близ города Припять. Жителей и гостей округа Чехов приглашают почтить память героев-ликвидаторов и поддержать тех, чьи жизни навсегда изменила эта трагедия.

25 апреля в муниципалитете запланирована серия мероприятий. В 13:00 в сквере у Чеховского полиграфического комбината состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику героям-чернобыльцам. В 14:00 в концертном зале дома культуры «Дружба», расположенном на улице Чехова, 45, состоится концерт-реквием под названием «Боль длиною в жизнь». На сцене выступят артисты местных творческих коллективов с вокальными и хореографическими номерами. Вход на все мероприятия свободный.

В 1986 году ликвидировать аварию на Чернобыльской атомной электростанции отправилось больше миллиона человек со всего Советского Союза, 349 из них были жители города Чехов.