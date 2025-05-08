Памятные доски в честь участников ВОВ разместят на фасадах домов в Химках

В Химках прошло заседание Совета депутатов, на котором поддержали проект установки памятных досок на фасадах домов, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. Установку табличек завершат до 9 мая.

На встрече также присутствовали глава Химок Елена Землякова и депутат Московской областной думы Михаил Раев. По решению народных избранников на фасадах жилых домов разместят мемориальные доски с фамилиями, именами и отчествами ветеранов.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, память о подвиге ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны должна оставаться неотъемлемой частью культурной и духовной жизни нашего народа.

«Мы обязаны сохранять имена героев и передавать это наследие будущим поколениям», — подчеркнул народный избранник.

Помимо этого, на заседании обсудили подготовку городского округа Химки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.