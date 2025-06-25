Памятные акции прошли в Чехове в годовщину начала Великой Отечественной войны

Традиционные мероприятия состоялись в День памяти и скорби. В них участвовали представители администрации округа, Чеховского благочиния ветераны, юнармейцы, волонтеры, школьники и другие жители муниципалитета.

Память всех, кто погиб в страшные годы Великой Отечественной войны, почтили в четыре часа утра у мемориала «Стена» в деревне Леоново. Осенью 1941 года там держала оборону 17-я стрелковая дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы.

Никогда не будет забыта линия фронта от Спаса до Дмитровки, увековеченная навсегда в деревне Стремилово. Советские войска сдерживали наступление фашистов у реки Нара, не позволив врагу приблизиться к Москве. С 1975 года мемориальный комплекс «Стремиловский рубеж», стал местом, где вспоминают подвиги дедов и прадедов.