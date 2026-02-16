Памятную встречу о ветеране-герое Михаиле Родионове провели в Химках

В Аэрокосмическом лицее Химок прошло мероприятие, посвященное Михаилу Родионову — химчанину, ветерану Великой Отечественной войны и кавалеру ордена Ленина. Встреча состоялась в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Участникам представили подробный рассказ о судьбе прославленного земляка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года Михаил Родионов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за таран вражеского самолета.

«Судьба Михаила Александровича Родионова — это пример подлинного служения Родине. Его мужество, труд и преданность Отечеству навсегда останутся нравственным ориентиром для молодого поколения», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Сохраняя память о таких людях, как Михаил Родионов, мы не просто говорим об истории — мы формируем ценности, на которых будет строиться будущее нашей страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова добавила, что подобные встречи объединяют жителей разных возрастов вокруг общих ценностей: патриотизма, уважения к подвигу предков и искренней любви к Отчизне.