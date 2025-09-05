Памятную встречу ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в Химках

Мероприятие «Будь готов» объединило учеников школ в Химках и городских активистов. Участники не только почтили память жертв терактов, но и изучили правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках акции жители Химок вспомнили трагические события 2004 года в Беслане. Завершилось мероприятие показательными выступлениями кадетов из школы № 8.

«Мы вспомнили жертв трагедии в Беслане и еще раз осознали, насколько важно быть готовыми к любым вызовам. Такие мероприятия помогают детям и взрослым не только почтить память погибших, но и приобрести знания, которые могут спасти жизнь», — отметила лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Напомним, что День солидарности в борьбе с терроризмом установили в память о беспрецедентном по жестокости теракте в школе № 1 Беслана, где в 2004 году погибли более 300 человек, включая детей и взрослых.