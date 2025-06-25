Памятную табличку герою войны установили на мемориале в Наро-Фоминском округе

Имя младшего лейтенанта Георгия Сухорукова увековечили на воинском мемориале в деревне Симбухово. Молодой летчик погиб во время Великой Отечественной войны в 1942 году.

Георгий Сухоруков разбился во время тренировочного полета. Родственники не искали информацию о его судьбе. Работу по установлению личности выполнили наро-фоминские поисковики.

«Мы попытались найти могилу, и выяснили, что она была утеряна. Нам захотелось сохранить память об этом человеке, потому что удалось найти его фотографию», — рассказал руководитель поискового отряда «Бумеранг — ДОСААФ», участник «Наро-Фоминской поисковой экспедиции» Федор Пущин.

На табличке — силуэт самолета Ил-2 и фото совсем еще молодого летчика. После торжественной церемонии открытия памятный знак установили на Братской могиле.