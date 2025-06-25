Памятную табличку герою войны установили на мемориале в Наро-Фоминском округе
Имя младшего лейтенанта Георгия Сухорукова увековечили на воинском мемориале в деревне Симбухово. Молодой летчик погиб во время Великой Отечественной войны в 1942 году.
Георгий Сухоруков разбился во время тренировочного полета. Родственники не искали информацию о его судьбе. Работу по установлению личности выполнили наро-фоминские поисковики.
«Мы попытались найти могилу, и выяснили, что она была утеряна. Нам захотелось сохранить память об этом человеке, потому что удалось найти его фотографию», — рассказал руководитель поискового отряда «Бумеранг — ДОСААФ», участник «Наро-Фоминской поисковой экспедиции» Федор Пущин.
На табличке — силуэт самолета Ил-2 и фото совсем еще молодого летчика. После торжественной церемонии открытия памятный знак установили на Братской могиле.
«Не все герои, отдавшие свою жизнь на благо Родины, увековечены в граните. Но каждый год раскрываются архивы и появляются все новые фамилии. Так и сегодня, благодаря большой работе поисковых отрядов, была найдена информация о еще одном герое», — отметил начальник территориального управления Верея администрации округа Антон Миняев.
Сразу после церемонии участники «Наро-Фоминской поисковой экспедиции» отправились на место крушения еще одного самолета, предположительно Пе-3 или Пе-3бис. Возможно, уже совсем скоро еще одним белым пятном в авиационной истории Великой Отечественной войны станет меньше.