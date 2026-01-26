Памятную стелу в честь бортинженеров Ту-144 открыли в Воскресенске

В Воскресенске торжественно открыли памятную стелу членам экипажа сверхзвукового самолета Ту-144, погибшим при испытаниях в 1978 году. Монумент увековечивает память бортинженеров-испытателей Вячеслава Венедиктова и Олега Николаева.

Церемония, приуроченная к годовщине трагедии, состоялась 25 января. Инициатива по созданию и установке памятника принадлежит ВГТРК и лично директору телеканала «Россия 24» Евгению Бекасову.

Стела установлена в знак вечной памяти о мужестве и самопожертвовании летчиков-испытателей. Напомним, катастрофа произошла 23 января 1978 года во время отработки испытательной программы: на борту начался стремительно распространявшийся пожар, и самолет совершил аварийную посадку близ деревни Потаповское под Егорьевском. Два члена экипажа погибли, а самолет был полностью уничтожен.

Новый монумент станет местом памяти и напоминанием о героическом долге испытателей новой авиационной техники.