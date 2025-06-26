Памятную стелу установят у братской могилы в деревне Смолино

Место для памятной стелы «Населенный пункт воинской доблести» выбрали в Смолине Наро-Фоминского округа. Решение было принято на встрече заместителя главы муниципалитета Натальи Трофимовой с жителями деревни.

После совместного осмотра территории и обсуждений все участники встречи пришли к единому мнению. Памятная стела будет установлена на участке у братской могилы, где похоронены более 300 защитников Отечества.

Деревня Смолино по праву удостоена этого высокого звания. В октябре 1941 года здесь сдерживала натиск фашистов 5-я армия. А в январе 1942-го бойцы 222-й стрелковой дивизии ценой невероятных усилий освободили эти земли от врага.

Стела станет достойным символом мужества бойцов, отстоявших родную землю, и новым местом памяти для всех, кому дорога история родного края. А в перспективе вместе с братским захоронением в Смолине благоустроят целостный мемориальный ансамбль.