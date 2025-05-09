Памятную стелу установили на берегу канала имени Москвы в Дубне

На берегу канала имени Москвы, где в 1942 году организовали рубеж обороны советских войск, установили памятную стелу и благоустроенный ДОТ — долговременную огневую точку. Новый мемориал стал напоминанием о мужестве солдат, которые не позволили немцам захватить столицу.

Мемориал появился рядом с переправой, соединяющей Московскую и Тверскую области. В 1942 году вдоль канала организовали рубеж. Линия ПВО защищала от врага и обороняла стратегически важные объекты — плотину и Иваньковскую гидроэлектростанцию. ДОТ — один из ее элементов. Раньше он стоял на противоположном берегу канала и был повернут на северо-запад, откуда ждали немцев. Его изготовили 24 апреля 1942 года. Надпись, выбитая 83 года назад, сохранилась до сих пор.

К созданию памятника привлекли жителей Дубны разных поколений, в том числе студентов.

«К нам обратились представители компании „Русметалл“ с предложением совместно сделать этот памятник. Символично было привлечь молодежь к такому делу, чтобы сохранять память поколениями», — прокомментировала руководитель СП-3 Дмитровского техникума Екатерина Юрова

В создании приняли участие студенты первого курса Семен Ларин и Дмитрий Шангин. Они опробовали два вида сварки: инвертер и полуавтомат. Стелу в виде огня сделали сотрудники компании «Русметалл». Пять лет назад ДОТ водрузили участники патриотической группы «Пунктир Времени». Основными исполнителями проекта стали Владимир Самсонов, Николай Долбилин и Вячеслав Наумов.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, у всех граждан нашей страны и жителей Дубны есть общее дело — сохранение памяти о том, какой ценой ковалась Победа. Благодарю горожан, которые проявили личную инициативу и установили памятный знак у паромной переправы, где в годы войны располагались зенитчики, охранявшие водный путь на Москву», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров