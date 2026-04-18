Памятную липовую аллею высадили участники акции в Можайске

На Губернаторской площади Можайска 18 апреля высадили 85 молодых лип в рамках международной акции «Сад памяти». Число деревьев символизирует количество лет, прошедших с начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года.

К акции присоединились потомки известных полководцев, олимпийские чемпионы, волонтеры и обычные жители. Перед собравшимися выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, генеральный директор АНО «Сад памяти» Роман Сусенко, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева (дочь маршала Ивана Конева), заместитель генерального директора «ДоброFON» Никита Иванов и олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Для Можайска, носящего звание города воинской славы, эта акция наполнена особым смыслом. Именно здесь на Можайской линии обороны в 1941 году решалась судьба столицы.

«Появление аллеи из 85 лип на Губернаторской площади становится живым символом преемственности поколений. Уверен, что эта аллея станет новым местом притяжения для жителей и гостей нашего округа», — сказал глава округа Денис Мордвинцев.

Профессиональные садовники помогали участникам правильно высаживать деревья. Олимпийский чемпион Роман Костомаров также посадил свою липу.

«Свое дерево я посвящаю легендарному летчику Алексею Петровичу Маресьеву. В этом году мы вспоминаем трагическую дату: 85 лет с начала Великой Отечественной войны, в которой погибло более 27 миллионов жизней», — рассказал спортсмен.

После посадки для гостей организовали полевую кухню и концерт артистов Можайского культурно-досугового центра. Акцию провели АНО «Сад памяти», «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке программы «ДоброFON» и местной администрации.



