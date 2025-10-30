Памятную капсулу жертвам политических репрессий заложили в Ногинске

В Ногинске состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятие прошло у памятника, установленного в сквере Карла Маркса.

В церемонии приняли участие представители администрации Богородского округа, общественных организаций, духовенства и неравнодушные жители. Ключевым моментом стала закладка мемориальной капсулы в основание памятника. 30 октября был выбран не случайно — в этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Позже этот день был официально учрежден как День памяти жертв политических репрессий. Участники мероприятия вспомнили историю установки первого памятного знака в 2004 году по инициативе жительницы округа Нелли Маргулис.

Тогда же была издана Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района. Капсула, заложенная в основание памятника, была наполнена землей, привезенной с мест массовых расстрелов и заключения, включая Бутовский полигон в Москве и территории бывших лагерей в Северодвинске и Самаре.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. В завершение мероприятия с поэтической композицией выступила участница театральной мастерской «Лица» Арина Дашевская.