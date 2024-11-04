Памятную доску заслуженному тренеру СССР Николаю Кузину открыли в Подольске

В городском округе Подольск в честь заслуженного тренера СССР по спортивной гимнастике Николая Кузина установили мемориальную доску. Торжественное мероприятие посетили родственники и воспитанники выдающегося жителя муниципалитета.

На церемонию открытия памятной доски заслуженному тренеру СССР Николаю Кузину собрались воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» по направлению «художественная гимнастика», школьники, родственники, и те, кто занимался у выдающегося педагога.

«Большое событие для нашего Подольска. Выдающийся человек, коренной подольчанин. Заслуженный тренер СССР, который воспитал не одну сотню гимнасток, о котором тепло отзываются до сих пор в стенах наших спортивных учреждений. Хотелось отметить его работу в Звездном городке, где он тренировал летчиков-космонавтов, и готовил их к космическим полетам», — отметил заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров.

После окончания факультета физвоспитания заочного отделения Московского областного педагогического института имени Крупской в 1960 году Николай Кузин начал карьеру тренера. Затем трудился в Центре подготовки летчиков-космонавтов. Через два года ему присвоили звание судьи всесоюзной категории по спортивной гимнастике.

«Настолько были насыщенные тренировки, мы занимались пять раз в неделю по три часа. Изумительно было», — поделилась воспитанница Николая Кузина Людмила Короткова.

Выдающегося тренера неоднократно отмечали почетными грамотами городского, областного, Российского и Всесоюзного Совета спортивных союзов, Министерства высшего образования СССР. В 1967 его наградили почетной грамотой и нагрудным знаком Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту СССР.

«Мой отец любил людей и работу. Самое главное, что у него было в жизни», — сказала старшая дочь Николая Кузина Любовь Трохимовская.

Последние годы Николай Кузин работал председателем Спорткомитета Подольска. Ушел из жизни 22 сентября 1992 года.

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