Памятную доску в честь ветерана ВОВ Елены Елкиной открыли в Химках

На фасаде дома № 3 по улице Чапаева появилась памятная табличка, посвященная Елене Степановне Елкиной — жительнице Химок и ветерану Великой Отечественной войны. Знак признания был установлен в рамках патриотической программы, которая объединяет поколения вокруг исторической памяти и уважения к подвигам защитников Отечества.

Торжественная церемония собрала родных ветерана, жителей округа, представителей администрации и общественных организаций. В числе гостей были председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Валентин Герасимов, лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, а также руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

«Чтить ветеранов — наш моральный долг. Благодаря таким людям, как Елена Степановна, ковалась победа. Их подвиг — основа отечественной истории, и наша задача — сохранить эту память для будущих поколений», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Елена Елкина родилась в Химках в 1925 году. С началом войны она вступила в истребительный батальон, затем была направлена на Украину, где служила делопроизводителем при НКВД. За вклад в Победу Елена Степановна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В ходе встречи говорили и о преемственности поколений. Руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров отметил, что героизм ветеранов служит примером для тех, кто сегодня защищает страну.

Депутат Ирина Спирина напомнила, что мероприятие стало частью программы, цель которой — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.