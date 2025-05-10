Памятную доску в честь ветерана Ивана Андрюхина открыли в Химках

В Химках установили памятную доску в честь участника Великой Отечественной войны и почетного жителя округа Ивана Андреевича Андрюхина. Торжественное мероприятие прошло у дома, где проживает ветеран.
На церемонии присутствовали активные жители города, представители химкинской Ассоциации ветеранов СВО, а также депутаты Валентин Герасимов и Галина Болотова.
«Ветераны — настоящие живые легенды. Мы обязаны говорить о них, рассказывать их истории подрастающему поколению, передавать память об их подвигах юным жителям нашей страны. Поэтому, конечно, очень здорово, что сегодня в Химках открывают такие доски», — отметила Галина Болотова.
Иван Андреевич ушел на фронт в 1941 году, служил радистом и разведчиком, участвовал в Курской битве. В 1944 году он получил ранение и контузию. За свои заслуги ветеран награжден более чем 20 медалями и знаками отличия, включая Орден Красной Звезды. В этом году Ивану Андреевичу исполнится 102 года.
В церемонии открытия таблички у дома № 4 на улице Панфилова также принял участие внук ветерана Александр Андрюхин, которому вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области для Ивана Андреевича.
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