Памятную доску в честь разведчика Кирилла Генералова открыли в Серпухове

В Серпуховском филиале Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в честь ветерана Великой Отечественной войны, разведчика Кирилла Генералова открыли памятную доску. На мероприятии собрались представители администрации, депутаты, общественники, курсанты и преподаватели, а также неравнодушные жители.

Кирилл Генералов родился в деревне Шалова вблизи Серпухова. Юноша мечтал стать врачом, но судьба привела его в армию. Кирилл Генералов прошел Великую Отечественную войну, работал в Главном управлении контрразведки «Смерш» и в Комитете государственной безопасности СССР. Его наградили множеством орденов и медалей. Ветеран делился боевым опытом и знаниями с курсантами военной академии.

18 декабря 2004 года выдающегося жителя Серпухова не стало, но память о нем живет в сердцах тех, кто его знал.

«Как важно помнить таких людей, как Кирилл Генералов — Героев, которые жили ради своей страны и оставили после себя светлый след. Вечная память», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

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