Памятную доску в честь поэта Александра Логинова открыли в Наро-Фоминске

В день рождения почетного гражданина Наро-Фоминска педагога и поэта Александра Логинова состоялась торжественная церемония открытия памятной доски. Ее установили на фасаде дома, где жил и творил выдающийся житель городского округа.

Почтить память Александра Логинова собрались сотрудники администрации муниципалитета, его ученики, коллеги и единомышленники, а также все неравнодушные горожане. На мероприятии прозвучали стихотворения поэта, их прочли учащиеся школ № 4 и № 5.

Александр Логинов родился в селе Колояр Саратовской области. В 1948 году он окончил 10 классов и поступил в Саратовское танковое училище, которое с отличием закончил. Он также прошел обучение в военно-политическом училище, служил в Кантемировской дивизии, в 12 гвардейском Шепетовском полку. В 1955 году Логинов стал педагогом, преподавал военное дело и вел занятия по психологии.

Окончив Московский педагогический институт имени Надежды Крупской, Александр стал директором Наро-Фоминской школы № 6. За время его работы в учебном заведении создали Юную армию. Ученики регулярно участвовали в районных и областных играх «Зарница» и «Орленок», занимали призовые места.

Александр Логинов трудился и директором школы № 4 Наро-Фоминского городского округа. Каждый год из учебного заведения выпускались медалисты, которые поступали в лучшие вузы.

Почетный гражданин округа не раз был депутатом районного Совета депутатов. Он также возглавлял Комиссию по народному образованию при Совете депутатов Наро-Фоминского района.

Педагога наградили почетными грамотами и медалью к 850-летию Москвы, ему присвоили звания «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», а также «Почетный гражданин Наро-Фоминского района».