Памятную доску в честь общественника Николая Евстафьева открыли в Балашихе

В честь 100-летия со дня рождения выдающегося промышленника и общественного деятеля Николая Евстафьева в Балашихе открыли мемориальную доску. Она установлена на фасаде дома № 1/9 по улице, носящей его имя.

Николай Петрович Евстафьев родился 19 июля 1925 года в Смоленской области. С 17 лет он начал трудовую деятельность в авиационной промышленности, а в 1963 году окончил Московский авиационный технологический институт имени Циолковского. В 1966 году его назначили начальником производства и заместителем директора по производству Московского машиностроительного завода «Знамя революции». В 1972 году он возглавил агрегатный завод «Рубин» в Балашихе, а в 1974 году стал директором Балашихинского литейно-механического завода.

«Сегодня мы чтим память человека, который внес огромный вклад в развитие нашего градообразующего предприятия и всей Балашихи. Николай Евстафьев не только руководил производством, но и активно участвовал в общественной жизни города», — подчеркнул Сергей Юров.

На торжественной церемонии присутствовали глава городского округа Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, руководители и ветераны предприятий Балашихи, а также родные и близкие Николая Евстафьева.

Под руководством Евстафьева значительно улучшились условия труда работников, укрепилась социальная инфраструктура предприятий. Он также стал одним из инициаторов создания Совета директоров предприятий Балашихинского района, сыграв важную роль в развитии региона.

Николай Евстафьев был удостоен двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. В 1985 году за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Николай Петрович ушёл из жизни 28 июня 1993 года.

«Для нашей семьи это очень значимое событие. Дедушка остается для нас примером и ориентиром. Его жизнь и достижения вдохновляют меня во всем», — поделился внук Героя Николай Пархитько.

После церемонии открытия мемориальной доски на площади Славы состоялось возложение цветов к памятнику «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим 1941–1945 гг.» в память о Николае Евстафьеве, чей вклад в развитие Балашихи остаётся неоценимым.