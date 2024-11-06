Памятную доску в честь мастера спорта СССР Фомина открыли в Солнечногорске

Турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Владимира Фомина, прошел в стрелковом тире спортивного комплекса «Металлург». В рамках мероприятия также состоялось торжественное открытие мемориальной доски в его честь.

В турнире участвовали 29 стрелков: 17 человек в категории ВП4 — для опытных стрелков и бывших учеников Владимира Фомина, а также 12 новичков, которые начали обучение летом и осенью, соревновавшихся в быстрых стрелковых соревнованиях.

Призовые места в категории ВП4 распределились следующим образом: среди женщин первое место досталось Елизавете Ревуновой, второе место заняла Мари Камкия, а третье — Лидия Дадыко. Среди мужчин первое место — у Александра Шахова, второе — у Олега Нестеренко, а третье завоевал Сергей Митряшин.

В соревнованиях по быстрой стрельбе призерами стали: Иван Полянский — он завоевал первое место, второе — у Ивана Корепова, а третье — у Георгия Бацова.