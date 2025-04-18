Памятную доску в честь художника Алексея Пьяницы открыли в Балашихе

Памятную доску в честь выдающегося художника Алексея Трофимовича Пьяницы открылась в Балашихе на фасаде дома № 1 на площади Славы. Его творческая мастерская располагалась как раз в этом здании.

Алексей Пьяница родился в 1944 году. Сначала учился на инженера в Иркутском авиационно-техническом училище, а позже получил образование в Московском художественно-промышленном училище имени Строганова, где освоил специальность художника-конструктора. В своих работах он часто изображал авиацию и технику.

На церемонии открытия присутствовали семья художника, коллеги и представители администрации городского округа.Также на мероприятии выступили ученики Детской школы искусств, которые исполнили музыкальные произведения в память о художнике.

Установка памятной доски стала значимым событием для города, подчеркнув вклад Алексея Пьяницы в развитие культуры и искусства Балашихи.