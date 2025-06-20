Памятную доску в честь Героя СССР открыли в подмосковном колледже

В колледже «Энергия» в Подмосковье открыли памятную доску в честь Героя СССР генерал-лейтенанта Никиты Степановича Демина. Событие приурочили к 80-й годовщине Победы и 85-летию системы СПО, написали в Минобразования региона.

В образовательном учреждении еще в 20-х годах прошлого века был рабочий факультет. Там на протяжении 10 лет готовили специалистов — настоящих тружеников Советского Союза. Никита Степанович отучился на нем три года.

На открытии студентам колледжа рассказали о судьбе героя, ознакомили с наградами и описали вклад в защиту Родины. Событие подчеркнуло значимость исторической памяти и преемственности.

В ведомстве добавили, что благодаря СПО молодежь может получить нужные навыки и знания для успешной карьеры. Получить специальность предоставляет возможность федеральный проект «Профессионалитет» в рамках национального «Молодежь и дети».