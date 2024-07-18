Памятную доску в честь бойца СВО Михаила Романенко установили в Реутове

В Реутове прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь Михаила Романенко. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Михаил Романенко прошел срочную службу в рядах ВДВ. После армии он посещал военные сборы для переподготовки. Дети бойца рассказали, что с момента начала СВО отец искал возможность присоединиться к добровольцам, однако получал отказ из-за возраста. Но в 2023 году он добился цели и отправился на службу по контракту механиком-водителем. При выполнении боевых задач мужчина погиб.

Участниками торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь героя стали родные и друзья бойца, а также военнослужащие, депутаты и глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Он отметил, что сохранение памяти о бойцах, сделавших вклад в дело общей победы, — это прямая обязанность ныне живущего поколения. Герою отдали полагающиеся воинские почести и почтили его память минутой молчания.

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