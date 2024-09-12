Памятную доску участнику СВО Владимиру Алексашину установили в Балашихе

Мемориальную доску установили на фасаде Салтыковской гимназии, где учился боец СВО Владимир Алексашин. Он отправился на передовую добровольцем в 2022 году.

Владимир погиб при выполнении воинского долга 7 мая 2022 года. По словам его сестры, военнослужащий был настоящим патриотом, отличным братом и другом. Почтить память и поддержать семью бойца пришли ученики Салтыковской гимназии и жители города.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы почтить память нашего героя. Наша с вами самая главная задача — сохранить память о нем. Уверен, что сегодняшнее открытие памятной доски станет только первым шагом в увековечении его памяти. Думаю, что об истории его жизни будут рассказывать в школьном музее», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Владимир посмертно награжден медалью «За Отвагу». У него остались сын, сестра и брат. Похоронен боец на Николо-Архангельское кладбище.

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