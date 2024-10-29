Памятную доску участнику СВО Валентину Ушакову открыли в Балашихе

На фасаде дома № 6/5 на улице Демин луг разместили мемориальную доску в честь героя специальной военной операции Валентина Ушакова. Его память почтили родные, друзья и жители округа.

Валентин Ушаков родился в марийском селе Кужмара в апреле 1979 года. Там учился в школе, а после шесторого класса перешел в политехнический лицей-интернат в городе Йошкар-Ола. Окончил финансовый факультет в институте при президенте Республики Марий Эл. Срочную службу проходил в Выборге в военно-морском флоте. Получил звание военного моряка. После армии жил в Балашихе вместе с супругой и работал звукорежиссером в московской кинокомпании.

14 августа 2023 года мужчина пошел добровольцем в зону специальной военной операции. Выполнял служебно-боевые задачи штурмовиком в разных «горячих точках» СВО, в том числе в Донецкой народной республике — в городе Макеевка и в селе Работино. Он погиб год назад при выполнении воинского долга. Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске.

«Сегодня мы открываем памятную доску нашему жителю Валентину Ушакову. Она является неотъемлемой частью славы тех героев, которые служат в зоне специальной военной операции, и ценой собственной жизни защищают нас с вами, наше мирное небо над головой. Валентин — настоящий герой своего Отечества. Вечная слава и вечная память!» — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский.

Указом президента РФ за проявленное мужество, защиту Отечества и заслуги перед государством и народом Валентин Ушаков награжден орденом Мужества посмертно. Награду получила супруга бойца Алена Ушакова. Похоронен боец на Кужмаринском кладбище в Республике Марий Эл.

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