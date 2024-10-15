Памятную доску в честь героя СВО Евгения Васина открыли в Балашихе

В городском округе состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь участника специальной военной операции Евгения Васина. Ее установили на фасаде гимназии № 11 в микрорайоне Железнодорожный, где учился герой.

Евгений Васин родился в 1988 году в городе Железнодорожный. С юных лет увлекался спортом и многократно становился чемпионом российских и областных соревнований по боксу среди школьников. Он учился в колледже «Энергия», получил диплом механика и прошел срочную службу в армии. В дальнейшем работал кладовщиком и диспетчером.

По словам его отца, Евгений был настоящим патриотом и спокойным человеком, увлекавшимся рыбалкой. Он погиб в мае 2023 года, выполняя свой воинский долг. Мобилизованный боец получил осколочное ранение в голову под Артемовском и был посмертно награжден орденом Мужества.

«Евгений с честью и достоинством выполнил свой боевой долг. Он остался до конца верен присяге. Его жизнь — пример настоящего мужества и самоотверженности. Наша задача — хранить память о нем и о всех героях СВО. Вечная память и вечная слава Евгению», — отметил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

На церемонии собрались родные, друзья и представители местной власти, которые почтили память Евгения Васина и возложили цветы к мемориальной доске. У Евгения остались мать, отец и брат. Он похоронен на Братском кладбище в Балашихе.

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